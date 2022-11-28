В Гааге проигнорировали заявления России об использовании химоружия Украиной

Посол РФ Шульгин заявил, что в Гааге ОЗХО закрыла глаза на применение химоружия Украиной

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проигнорировала данные России о провокациях армии Украины с использованием химического оружия. Об этом заявил посол России в Нидерландах и по совместительству постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин. Его цитирует РИА Новости.

Как отметил Шульгин, организация, которая проводит в Гааге 27-ю конференцию, закрывает глаза на предупреждения и зафиксированные факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях. По его словам, Министерство обороны России начиная с декабря 2021 года предупреждает о возможности провокации с использованием химического оружия.

«К огромному сожалению, часть наших предупреждений сбылась», — сказал Шульгин. Он добавил, что Россия через свое постпредство на постоянной основе пытается донести до руководства ОЗХО данные Минобороны. Однако, как сообщает российский дипломат, ОЗХО заявляет о надуманном характере этих предупреждений.

«Единственное логическое объяснение подобного демонстративного игнорирования объективных данных — ведение целенаправленной информационной войны», — подчеркнул Шульгин.

В июле Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о подготовке Украиной провокаций с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке. Российская сторона заподозрила, что Украина планирует химические атаки не только в Донецкой народной республике, но и в Николаеве и Харькове.