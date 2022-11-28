Пожар возник на складе в центре российского мегаполиса

МЧС: пожар на складе в торговом комплексе «Триумф» в центре Омска локализован

Пожар возник в складском помещении торгового комплекса «Триумф» в центре Омска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, информация о пожаре поступила в 06:17 по местном времени (03:18 мск). Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 06:21.

Локализовать возгорание удалось спустя полтора часа — в 08:57 (05:57 мск) на площади 1350 квадратных метров.

На месте происшествия работают 122 сотрудника МЧС и 22 единицы техники, организовано шесть звеньев газодымозащитной службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

20 ноября пожар произошел на цветочном складе на Комсомольской площади. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели тушили его около девяти часов. Возможной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Сообщается о семи погибших.

