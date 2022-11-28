Российские компании начали по-новому выплачивать зарплаты сотрудникам за рубежом

РБК: санкции вынудили работодателей по-новому выплачивать зарплаты сотрудникам за рубежом

Cанкции против российского финсектора, валютные ограничения и общий экономический спад вынудили работодателей по-новому выплачивать зарплаты сотрудникам за рубежом, рассказали РБК юристы и эксперты по рынку труда.

Одни компании продолжают перечислять оплату работающим дистанционно на карты зарплатного банка, другие разрешают поменять банк, еще одна схема — заключение агентского договора с третьим лицом, которое выступает посредником между работодателем и сотрудником в выплате зарплаты.

Одним из рабочих способов получения доступа к своей зарплате для россиян за границей является перевод средств с российской карты за рубеж с помощью систем денежных переводов, например «Золотая корона». Также можно отправить деньги с российского на иностранный счет с помощью SWIFT или корреспондентских счетов. Некоторые с российской карты переводят деньги через приложение на белорусскую карту системы «Мир», потом через приложение белорусского банка — на белорусскую Visa или Mastercard, описал еще один способ источник издания.

Эксперты также называют одну из проблем — релоцированные потенциально могут потерять налоговое резидентство России при длительном (более полугода) нахождении за границей.

Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему «Мир» можно считать крахом России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard, написало ранее агентство Bloomberg.

