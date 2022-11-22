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23:24, 22 ноября 2022Экономика

В США признали крах платежной системы «Мир»

Bloomberg: платежная система «Мир» потерпела крах после угроз санкций от США

Фото: Pixabay

Отказ шести из девяти стран обслуживать платежную систему мире можно считать крахом России в желании создать свою альтернативу Visa и Mastercard, признало Bloomberg.

Страны, в которых работала российская платежная система, отказались от ее поддержки после угрозы санкций со стороны США. Аналитики агентства указали на то, что в российском ЦБ удивились отказам использовать «Мир» даже со стороны «дружественных» стран. Поэтому регулятор начал искать альтернативу этой системе.

Ранее в сентябре Минфин США пригрозил санкциями за поддержку использования карт российской платежной системы «Мир» за пределами России. На этом фоне 19 сентября от обслуживания карт в своих банкоматах и торговых точках отказались турецкие банки Is Bankasi и DenizBank.

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Марина Совина
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