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14:40, 28 ноября 2022Бывший СССР

Российский полковник предупредил о последствиях передачи Украине снарядов Boeing

Аналитик Жилин назвал опасной тенденцией передачу высокоточных снарядов Boeing Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: U.S. Army

Передача новых высокоточных зарядов малого диаметра наземного базирования GLSDB Украине компанией Boeing — это очень опасная тенденция, считает военный аналитик, полковник запаса Александр Жилин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные последствия такого шага.

«Речь идет не о том, чтобы отправить их немедленно, а о том, чтобы приступить к выпуску этих боеприпасов. Критичности для Вооруженных сил России (ВС РФ) по времени нет, что завтра возьмут и поставят. Но сама тенденция далеко идущая. До сегодняшнего дня за исключением приграничных территорий со стороны Украины не наносились удары по России. И речь не только об артиллерии, речь о гораздо более страшном. Главное, чтобы не перешли черту, за которой начнутся теракты», — объяснил он.

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После начала специальной военной операции России на территории Украины Киев получил большие запасы такого вида оружия, отмечает Александр Жилин.

«Проблема для российских вооруженных сил в том, что Украине поставили высокоточное оружие — реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и многие другие. Что касается боеприпасов, то тут есть один признак: если при подготовке к наступлению мы видим, что они используют боеприпасов в два-три раза больше, чем того требует военная логика, значит, этих боеприпасов завались, иначе бы они так не использовали их. А я вижу, что они используют с лихвой, лупят по-черному», — заключил он.

Ранее американская корпорация Boeing предложила Пентагону отправить Киеву новые высокоточные и дальнобойные снаряды GLSDB. Их дальность достигает 150 километров. Они могут использоваться в том числе с системами HIMARS. По данным Reuters, американское оборонное ведомство изучает идею. В случае одобрения первые партии прибудут на Украину уже весной 2023 года.

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Варвара Кошечкина
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