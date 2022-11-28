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10:15, 28 ноября 2022Мир

Пентагон изучит предложение Boeing поставлять Украине высокоточные снаряды

Reuters: США рассматривают предложение Boeing направить Киеву снаряды для ударов вглубь РФ

Фото: Matt McKnight / Reuters

Американская корпорация Boeing предложила поставлять Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева ракет и для нанесения ударов по России. Пентагон рассматривает это предложение, пишет агентство Reuters.

Один из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Том Карако пояснил, что много снарядов осталось после завершения военной кампании США в Афганистане. Они могут быть использованы на Украине, особенно учитывая то, что запасы вооружений снижаются.

Агентство предполагает, что, если после изучения предложения, Пентагон одобрит поставки, первые партии прибудут на Украину уже весной 2023 года.

США уже предоставили Украине военную помощь на сумму, превышающую 20 миллиардов долларов, и продолжают оказывать Киеву поддержку.

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Виктория Кондратьева
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