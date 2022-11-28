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21:33, 28 ноября 2022Мир

Во Франции оценили изменение подхода к СВО после прихода Суровикина

Военный эксперт RI Василеску: после прихода Суровикина киевскому режиму осталось недолго
СюжетРакетные удары по Украине:
Сергей Шойгу и Сергей Суровикин

Сергей Шойгу и Сергей Суровикин. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

После прихода генерала армии Сергея Суровикина к командованию Объединенной группировкой войск в ходе проведения специальной военной операции подход к самой СВО сильно изменился, пишет военный эксперт Валентин Василеску для французской газеты Reseau International (RI).

Автор статьи оценил действия российской армии и пришел к выводу, что после назначения Суровикина киевскому режиму осталось недолго. Издание отметило, что удары РФ производят «сильный деморализующий эффект» на Вооруженные силы Украины (ВСУ). В зимний период это наиболее заметно, уточнил специалист.

«Действия русского генерала влияют на физическое и моральное состояние врага, эффект будет усиливаться по мере похолодания. Не ждите, что российские ракетные удары прекратятся. Критическая инфраструктура Украины настолько ослаблена, что каждый раз, когда Россия наносит очередной авиаудар, украинская национальная система рушится. Сейчас самое главное, что переключатель в Украине находится в руках генерала Суровикина», — подчеркнул он.

Василеску добавил, что украинские войска испытывают большие проблемы с доставкой вооружения, боеприпасов, а также организацией подкреплений в зоне проведения боевых действий.

Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой войск в октябре.

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Марина Совина
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