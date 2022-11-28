В российском баре заявили об угрозах из-за отказа впустить участника СВО в форме

В баре в Саратове рассказали об угрозах из-за отказа впустить участника СВО в форме

К бару в Саратове, в который не пустили участника специальной военной операции (СВО) в форме, подъезжали неизвестные на машинах, угрожавшие его сотрудникам. Об этом заявила представитель заведения Кристина Бананова в разговоре с изданием «Подъем».

По ее словам, угрожавших напугало число полицейских возле бара, и они не вышли из своих автомобилей. «Что касается полиции, часть приехала потому, что мы просили, а часть — потому, что в соцсетях писали, что у нас планируется несанкционированная акция. Пока работаем в штатном режиме», — рассказала Бананова.

Она добавила, что вместе с охранником бара готовит заявление в полицию.

Ранее Бананова заявила изданию об угрозах физической расправы и оскорблениях в соцсетях. Она также сообщила, что охранник бара, не пустивший мужчину, действовал по инструкции. «Есть определенное условие, при котором люди в своей служебной форме не могут ходить в заведения. Это касается и полиции, и пожарных. Мы тоже не пускаем людей в форме — ни в пожарной, ни в медицинской, ни в военной», — объяснила она.

О резонансной истории, произошедшей в Саратове, стало известно 27 ноября. Охранник одного из местных баров отказался впустить участвующего в спецоперации добровольца в военной форме. На появившейся в соцсетях видеозаписи сотрудник заведения заявляет, что никто в форме, за исключением полицейских, войти внутрь не может. Депутат Госдумы от региона Николай Панков заявил, что в связи с инцидентом обратится в Роспотребнадзор и правоохранительные органы. По его мнению, развлекательное заведение должно понести жесткое наказание.

В июле Московский автосервис отказался обслуживать машину участника Союза добровольцев Донбасса с символом Z на кузове. По словам мужчины с позывным Спартак, представившийся хозяином сервиса человек заявил, что не обслуживает военных. В свою очередь, предприниматель сообщил, что одетый в военную форму водитель приехал в день, когда у них был выходной, а также требовал бесплатного обслуживания.