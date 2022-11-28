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23:54, 28 ноября 2022Мир

США продолжат поставлять оружие Тайваню

Белый дом: США продолжат поставлять вооружения Тайваню, несмотря на военную помощь Украине

Фото: Stephen Lam / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби рассказал о намерении США продолжить поставки вооружений Тайваню, несмотря на оказание военной помощи Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы очень серьезно воспринимаем свою ответственность за помощь предоставления Тайваню необходимого ему оружия для самообороны, и это не изменится», — заявил представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что президент Джо Байден постоянно занимается оценкой возможностей страны передавать оружие другим государствам таким образом, чтобы США продолжали сохранять свою боеготовность.

Ранее сообщалось о том, что американские власти обеспокоены нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок вооружения Украине. По информации Wall Street Journal, правительство США и представители конгресса боятся сложностей в выполнении плана по поставкам оружия Тайваню объемом в 19 миллиардов долларов на фоне обострения отношений с Китаем.

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Марина Совина
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