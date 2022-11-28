Российские морпехи рассказали об уникальной истории с «танковым тараном»

Морпехи из 155-й бригады рассказали об уникальной истории с «танковым тараном» в Донбассе

Российские солдаты из 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в беседе с «Лентой.ру» рассказали об уникальной истории с «танковым тараном» в Донецкой народной республике (ДНР).

Она произошла во время боев в окрестностях Павловки, поля вокруг которой превратились из-за дождей в «труднопроходимое болото».

«Наша машина угодила в противотанковый ров. Мучались долго, но выбраться сумели, — рассказал один из членов экипажа танка "Зенит". — Вылетаем из ловушки, как вдруг почти вплотную сталкиваемся с украинской БМП. На ее бортах — перечеркнутые литеры V и украинский флаг: значит, трофейная. Выстрел — мимо! Еще — без толку! Как вдруг командир кричит: "Тарань его!" Разгоняемся и выталкиваем их прямо на мины. Взрыв! Смотрим — разворотило начисто».

В результате танку «Зенит» одному из первых удалось ворваться в Павловку. В бою машина оказалась отрезанной от пехоты и в одиночку несколько часов отражала атаки противника. Весь экипаж обещали представить к наградам.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении в направлении населенного пункта Павловка. В результате нанесено поражение выдвигавшимся из населенного пункта Угледар украинским резервам.