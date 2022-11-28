Основатель Forex Club погиб в авиакатастрофе

В Монако при крушении вертолета 25 ноября погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран

Основатель компании Forex Club, одного из ведущих операторов рынка forex (торговли валютой), Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако. Об этом сообщает Monaco Daily News.

По данным портала, Таран разбился на вертолете. Бизнесмену было 53 года. Полет организовывала компания Monacair, которая отказалась оглашать детали аварии. Крушение произошло 25 ноября, также погиб 35-летний пилот.

Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Помимо этого, бизнесмен был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Последние 10 лет предприниматель жил в Монако. У Тарана остались жена, которая является издателем известного журнала Hello Monaco, и трое детей.

Ранее стало известно, что во время туристической экспедиции в Аргентине погиб 61-летний топ-менеджер российской компании «Таиф» Дмитрий Тесленко. Трагический инцидент произошел во время восхождения на гору Аконкагуа в Андах. На отметке 6100 метров бизнесмену стало плохо. Другие участники группы пытались оказать ему первую помощь и запустить сердце, но безрезультатно. Спасатели доставили тело на базу Хорконес.