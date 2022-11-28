В российском городе нашли два тела с ножевыми ранениями в сгоревшей квартире

В Мурманске обнаружили тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями в сгоревшей квартире

В российском городе пожарные нашли два тела в сгоревшей квартире. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, спасатели приехали на улицу Миронова в Мурманске после звонка о пожаре в квартире одного из домов. Когда пламя было ликвидировано, сотрудники заметили погибших мужчину и женщину.

Отмечается, что на их телах были обнаружены ножевые ранения. Неизвестный вонзил нож в шею потерпевшей и в спину потерпевшего. Жертвы снимали эту квартиру.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге в квартире среди мешков с мусором нашли завернутое в полиэтилен тело россиянки.