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16:08, 26 ноября 2022Силовые структуры

Завернутое в полиэтилен тело россиянки нашли между мешками с мусором

В Петербурге мигранта заподозрили в убийстве россиянки, в квартире которой он делал ремонт

Фото: Shutterstock

В Петербурге 41-летнего гражданина одного из стран ближнего зарубежья задержали по подозрению в убийстве 27-летней россиянки, в квартире которой он делал ремонт. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным полиции, 23 ноября девушка поехала в свою квартиру на Студенческой улице, чтобы проверить, как проходит ремонт. После этого она перестала выходить на связь. Ее близкие заявили об исчезновении россиянки в отдел МВД.

25 ноября стражи порядка провели осмотр квартиры. В углу одной из комнат между мешками со строительным мусором было обнаружено тело убитой хозяйки, завернутое в полиэтилен. Вскоре после этого был задержан рабочий-мигрант, которого девушка нанимала для проведения ремонта.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

25 ноября сообщалось, что мигрант получил 10 лет колонии за убийство россиянки из-за долга.

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Елизавета Новикова
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