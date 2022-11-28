На Украине заявили о восстановлении более половины объектов теплоснабжения

«Нафтогаз» сообщил о восстановлении на Украине 53,3% поврежденных объектов теплоснабжения

Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов рассказал, что на Украине восстановили более 300 поврежденных из-за российских ракетных ударов объектов теплоснабжения, что превышает половину от их общего количества, сообщается на сайте компании.

«Благодаря скоординированным действиям всех служб на сегодняшний день уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, это 53,3 процента от общего количества пораженных объектов. Особые усилия сейчас направляются на налаживание работы теплогенерирующих предприятий», — заявил он.

Отмечается, что в стране начался отопительный сезон. По словам Чернышова, в настоящее время работают 99,7 процента котельных, которые обеспечивают теплом 99,6 процента жилых домов, 97,9 процента садов, 98,9 процента школ и 99,9 процента учреждений здравоохранения.

Ранее власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической».