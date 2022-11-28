В Китае раскрыли обман США с потолком цен на российскую нефть

«Хуаньцю шибао»: США обманули Евросоюз, заставив ввести потолок цен на российскую нефть

Вашингтон обманул своих европейских союзников, заставив их обсуждать потолок цен на российскую нефть, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

По словам автора, Европейский союз (ЕС), попавший под влияние США, был вынужден ввести ряд экономических санкций на российские энергоносители, включая пока еще не утвержденный потолок цен на нефть. С наступлением зимы европейские страны поняли, что не в состоянии найти альтернативных поставщиков, указало издание.

«Штаты обманули своих союзников, заставив их пойти в атаку, а сами заработали кучу денег. Подстрекаемая Вашингтоном Европа ввела несколько раундов санкций против РФ, нацеленных на ее нефть и газ, но с приближением зимы она места себе не находит, пытаясь добыть энергоресурсы в других местах», — раскрыли в статье.

Журналисты указали на то, что чистый доход американских нефтегазовых компаний во втором и третьем кварталах 2022 года достиг 200,2 миллиарда долларов. Автор добавил, что, навязывая потолок цен, Вашингтон избавляется от конкурента в лице России, чтобы установить гегемонию на нефтегазовом рынке.

Евросоюз стремится согласовать потолок цен на российское топливо до 5 декабря. После этого его также должны будут согласовать страны «Большой семерки» (G7).