Россиянин засудил жену за заражение ВИЧ-инфекцией

В Набережных Челнах осудили женщину, заразившую мужа ВИЧ-инфекцией

В Удмуртии суд признал виновной 38-летнюю жительницу города Набережные Челны, которая заразила мужа ВИЧ-инфекцией. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Россиянку приговорили к году лишения свободы условно, а также обязали выплатить мужу компенсацию в размере 100 тысяч рублей — в пять раз меньше, чем тот просил.

При знакомстве с мужчиной в 2017 году женщина не сообщила о своем заболевании, хотя уже два года как состояла на учете в больнице и знала об уголовной ответственности по статье 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») УК РФ. Вскоре мужчину осудили за преступление и отправили в исправительную колонию. Женщина ездила к нему на свидания, а в 2018 году пара зарегистрировала отношения. Однако брак распался спустя два года: мужчина перед операцией сдал кровь и узнал о передавшейся инфекции. Он подал на бывшую жену в суд.

Ранее сообщалось, что в Волгограде многодетный отец изнасиловал 35-летнюю жену и домогался пятилетней дочери.