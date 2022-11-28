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17:32, 28 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение о выемке документов в воронежском департаменте оказалось недостоверным

Информация о выемке документов в воронежском департаменте не подтвердилась

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сообщение о выемке силовиками документов в одном из департаментов правительства Воронежской области оказалось недостоверным.

25 ноября «Блокнот Воронеж» разместило публикацию, в которой сообщалось, что сотрудники полиции из Санкт-Петербурга при поддержке коллег из Воронежа произвели выемку документов за несколько лет в департаменте промышленности и транспорта правительства Воронежской области. По информации издания, последний на данный момент приход силовиков в ведомство был зафиксирован две недели назад.

Утверждалось, что полицейских заинтересовала деятельность замруководителя департамента Геннадия Боева, в частности связанная с субсидиями на перевод транспортных средств на использование метана и установку газобалонного оборудования. При этом отмечалось, что проверками Боева силовики занимались в течение всего 2022 года.

Издание ссылалось на неназванный источник в региональной власти. Никакая информация о нем в статье не указывалась, что может свидетельствовать о его ненадежности и недостоверности сообщенных им данных.

В правительстве Воронежской области в беседе с «Вести Воронеж» опровергли интерес силовиков к руководству департамента промышленности и транспорта. Там подчеркнули, что никакой выемки документов в ведомстве не производилось.

Как пояснили в правительстве, правоохранителей действительно заинтересовала программа субсидирования перевода транспорта на газовое топливо, однако направленный ими запрос был связан с получателями этих субсидий, а не с чиновниками.

Публикация не получила особого охвата в СМИ. При этом она распространялась пабликами в соцсетях (1, 2, 3).

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Варвара Кошечкина
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