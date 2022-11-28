Вильфанд спрогнозировал «январские» морозы до минус 15 градусов

Вильфанд заявил, что в Москву с 30 ноября придут «январские» морозы до минус 15 градусов

В Москве со среды, 30 ноября, прогнозируются «январские» морозы до минус 15 градусов и солнце. Такую погоду жителям столицы пообещал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Метеоролог спрогнозировал ночные температуры в столице до минус 10-15 градусов, дневные — до минус 6-8 градусов, и не исключил опущение столбиков термометров в Подмосковье до минус 7 градусов.

«Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», — сказал Вильфанд.

Он назвал самым теплым днем наступившей недели понедельник, 28 ноября. По его мнению, во время предстрящих морозов погода будет комфортной, так как москвичей ждут звездные ночи, солнечные дни и искрящийся снег. Синоптик заявил, что не стоит ожидать ветра, и призвал не бояться предстоящих морозов.

Ранее научрук Гидрометцентра предупреждал москвичей о сильной гололедицы. Тогда он допускал, что столбики термометров опустятся до минус семи градусов.