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07:38, 24 ноября 2022Россия

Вильфанд предупредил москвичей о сильной гололедице

Вильфанд предупредил москвичей о гололедице и похолодании до минус семи градусов
Роман Вильфанд

Роман Вильфанд. Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В ближайшие два дня в столичном регионе сохранится сильная гололедица, также возможны морозы до минус 7 градусов по Цельсию. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Специалист отметил, что в ночь на четверг ожидаются осадки, в том числе мокрый снег и дождь. Кроме того, в ближайшие дни станет прохладнее. В частности, в четверг, 24 ноября, температура воздуха днем будет составлять от минус 2 до минус 4 градусов.

В пятницу, 25 ноября, температура ночью в Москве опустится до 7-9 градусов ниже нуля, в области — до минус 11 градусов. Днем ожидается 5-7 градусов мороза, предупредил Вильфанд. «Это уже такая зимняя погода. Такой температурный фон на 3-3,5 градуса ниже нормы», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил ряд регионов об аномальном холоде. По его словам, на части территорий Западной Сибири и Урала температура будет на 14 градусов ниже нормы. Самая холодная погода ожидается в Якутии и на Чукотке — до 44 градусов ниже нуля.

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Марина Совина
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