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18:08, 28 ноября 2022Мир

На Гавайях проснулся крупнейший в мире действующий вулкан

Гавайский вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за 40 лет

Фото: U.S. Geological Survey / Reuters

Крупнейший в мире действующий вулкан Мауна-Лоа проснулся и начал извергаться впервые почти за 40 лет, вызвав пеплопад на Большом острове Гавайев и прилегающих водах. Об этом сообщает CNN.

«[Из-за пеплопада] возможен вред сельскохозяйственным культурам и животным, а также незначительные повреждения оборудования и инфраструктуры, может снизиться видимость. Если последствия окажутся серьезными, то может потребоваться очистка территории от пепла», — сообщили представители Управления по туризму штата Гавайи.

В последний раз этот гавайский вулкан извергался в 1984 году, последовавший за этим период покоя стал самым продолжительным в истории.

Ранее на Камчатке туристы едва не погибли от вулканических бомб при попытке снять извержение на Ключевской сопке. Путешественники максимально близко подошли к кратеру вулкана, чтобы сделать красивые кадры, и в результате им пришлось уворачиваться от крупных лавовых сгустков.

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Виктория КондратьеваНиколай Кондратьев
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