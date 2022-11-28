Эколог перечислила вредные бытовые привычки

Эколог Леванова назвала курение вредным не только для человека, но и для природы

У современного человека есть множество вредных привычек, опасных в том числе и для экологии. Например, при нерешенной проблеме утилизации окурков планета получила еще и тонны отработанных электронных сигарет, также нуждающихся в переработке. Об этом «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«У нас полно вредных привычек — например, курение. Человечество все еще не знает, как очистить землю и океаны от окурков, но у нас уже есть вал отработанных электронных сигарет. Все это набирает немыслимые обороты», — заметила эколог.

Еще одна вредная привычка, которой, по словам Левановой, сегодня грешит большинство, — готовая еда в контейнерах. Другая проблема — неэкологичная бытовая химия.

«Она вредит нам, пока мы дышим ею у нас дома, и она продолжает наносить нам урон, когда попадает в подземные водные источники. Выбирайте бытовую химию с экомаркировкой или учитесь обходится совсем без нее. Например, трубы можно прочистить специальным тросом, необязательно заливать их "Кротом"», — посоветовала Леванова.

Не менее вредная бытовая привычка — покупка лекарств про запас. Эколог объяснила, что медикаменты, которые люди не успевают использовать, в итоге попадают на свалку и загрязняют окружающую среду.

«Чаще всего мы не успеваем использовать то количество медикаментов, которое покупаем в аптеках, и в итоге их срок годности заканчивается. На свалке лекарства, выпавшие из блистеров, попадают в землю и подземные источники, насыщая нашу воду гормонами и антибиотиками», — предупредила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что власти решили продлить разрешение вывозить мусор на устаревшие свалки еще на три года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок, направленный правительством в Госдуму.