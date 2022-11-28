В Европе предупредили о более тяжелых энергетических проблемах следующей зимой

Washington Post: представитель ЕК предупредила о более тяжелых проблемах следующей зимой

Генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен в интервью The Washington Post завила, что Евросоюз (ЕС) ждут большие трудности зимой 2023-2024 годов, которые могут стать масштабнее проблем ближайших месяцев.

По ее словам, нынешняя зима будет трудной, однако ЕС сделает все возможное для подготовки. «Полагаю, что большая проблема, чем в ближайшие месяцы, наступит зимой 2023-2024», — сказала она.

По словам Йоргенсен, такие ожидания основаны на сохраняющемся дисбалансе на глобальных финансовых рынках, в том числе на рынке газа. При этом в случае, если ранее доля российского газа на европейском рынке оценивалась в примерно в 40 процентов, то в ноябре она составила лишь 7 процентов за счет роста поставок от США и других партнеров.

Йоргенсен добавила, что ЕС прогнозируют сложности с пополнением запасов энергоносителей в марте и апреле 2023 года.

Ранее министры энергетики стран Европейского союза на внеочередном заседании 24 ноября договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки, объем которых в 2023 году должен составить не менее 15 процентов от объема газохранилищ стран-членов.