В московских аэропортах задержали или отменили десятки рейсов

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 28 ноября отменили или задержали 26 рейсов

В московских аэропортах в понедельник, 28 ноября, задержали и отменили в общей сложности 26 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

В Домодедово задержаны семь рейсов, во Внуково — восемь самолетов, отправление еще трех отменили. В Шереметьево задержан вылет восьми рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее стало известно, что российские путешественники массово проявили интерес к отдыху на популярных курортах Таиланда Пхукете и Паттайе. Таиланд ожидает, что к концу 2022 года количество въехавших в страну россиян возрастет до одного миллиона человек.