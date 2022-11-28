Конгрессмен предрек экономике США крах из-за забастовки железнодорожников

Конгрессмен Фитцпатрик заявил, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик предрек американской экономике крах из-за возможной забастовки работников железнодорожной отрасли США. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

По словам политика, приостановка работы транспортной системы будет разрушительной для Соединенных Штатов, поэтому решение нужно найти «так или иначе».

Он подчеркнул, что власти намерены не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками в случае, если они не достигнут соглашения.

Ранее президент США Джо Байден посчитал приостановку работы недопустимой «из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране».

Общенациональная забастовка из 100 тысяч железнодорожников в США начнется 4 декабря в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы. CNN предупредил о риске приостановки порядка 30 процентов грузовых перевозок в США, что приведет к обширным перебоям в экономике.