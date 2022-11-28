Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:27, 28 ноября 2022Мир

Конгрессмен предрек экономике США крах из-за забастовки железнодорожников

Конгрессмен Фитцпатрик заявил, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США

Фото: Danny Karnik / AP

Конгрессмен Брайан Фитцпатрик предрек американской экономике крах из-за возможной забастовки работников железнодорожной отрасли США. Своим мнением он поделился в интервью Fox News.

По словам политика, приостановка работы транспортной системы будет разрушительной для Соединенных Штатов, поэтому решение нужно найти «так или иначе».

Он подчеркнул, что власти намерены не допустить начала забастовки и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками в случае, если они не достигнут соглашения.

Ранее президент США Джо Байден посчитал приостановку работы недопустимой «из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране».

Общенациональная забастовка из 100 тысяч железнодорожников в США начнется 4 декабря в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы. CNN предупредил о риске приостановки порядка 30 процентов грузовых перевозок в США, что приведет к обширным перебоям в экономике.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС изучит возможность снятия санкций с российского банка
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
В Минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине
В сети восхитились внешностью военнослужащей в униформе
Российский спортсмен погиб при крушении частного вертолета под Тверью
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
Россияне вспомнили способ сушить белье на морозе
Финансист предупредила о рисках вложения в доллар и криптовалюту
Конгрессмен предрек экономике США крах из-за забастовки железнодорожников
Освещавшего протесты в Шанхае корреспондента избили в полицейском участке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.