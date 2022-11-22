Белый дом: президент Байден назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США

Президент США Джо Байден выступил против забастовки работников железнодорожной отрасли из-за серьезных последствий для национальной экономики. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника издания, лидер Соединенных Штатов с самого начала посчитал приостановку работы недопустимой «из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране».

Ранее сообщалось, что общенациональная забастовка из 100 тысяч железнодорожников в США начнется 4 декабря в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы. CNN предупредил о риске приостановки порядка 30 процентов грузовых перевозок в США, что приведет к обширным перебоям в экономике.

Ранее сообщалось, что профсоюзы ведут переговоры с американскими железнодорожными компаниями, чтобы предотвратить угрозу забастовки. Работники требуют улучшения условий труда на фоне ускорения инфляции, а рычаги влияния у работников сектора сохраняются на фоне непростой ситуации в мировой логистике.