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01:01, 22 ноября 2022Мир

Байден назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США

Белый дом: президент Байден назвал недопустимой забастовку железнодорожников в США

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выступил против забастовки работников железнодорожной отрасли из-за серьезных последствий для национальной экономики. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам собеседника издания, лидер Соединенных Штатов с самого начала посчитал приостановку работы недопустимой «из-за вреда, который она нанесет рабочим местам, семьям, фермам, компаниям и сообществам по всей стране».

Ранее сообщалось, что общенациональная забастовка из 100 тысяч железнодорожников в США начнется 4 декабря в случае, если хотя бы один из 12 профсоюзов откажется от работы. CNN предупредил о риске приостановки порядка 30 процентов грузовых перевозок в США, что приведет к обширным перебоям в экономике.

Ранее сообщалось, что профсоюзы ведут переговоры с американскими железнодорожными компаниями, чтобы предотвратить угрозу забастовки. Работники требуют улучшения условий труда на фоне ускорения инфляции, а рычаги влияния у работников сектора сохраняются на фоне непростой ситуации в мировой логистике.

Марина Совина
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