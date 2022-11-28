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21:55, 28 ноября 2022Мир

Италия выделила два миллиона евро для вывоза украинского зерна

Вице-премьер Италии Таяни заявил о выделении 2 миллионов евро для вывоза зерна с Украины
СюжетВывоз зерна с Украины:

Фото: Pixabay

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни на своей странице в Twitter рассказал, что страна выделила два миллиона евро в поддержку инициативы по вывозу зерна с Украины. Отмечается, что при этом Киев взял на себя обязательства доставить продовольствие в страны где наблюдается угроза голода.

«Только что я подписал рефинансирование двустороннего чрезвычайного фонда. Это поддержка Всемирной продовольственной программы. Два миллиона евро, которые окажут поддержку инициативе Grain From Ukraine», — заявил Таяни.

Он отметил важность данного проекта, подчеркнув, что благодаря ему украинское зерно будет доставлено в беднейшие страны мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет отправлять не менее 10 судов в месяц в бедные страны в рамках своей зерновой инициативы.

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Марина Совина
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