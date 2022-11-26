Киев захотел отправлять по 10 судов в месяц в рамках своей зерновой инициативы

Зеленский: Киев хочет отправлять по 10 судов в месяц в рамках своей зерновой инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет отправлять не менее 10 судов в месяц в бедные страны в рамках своей зерновой инициативы. Об этом он сообщил на международной встрече в Киеве, приуроченной к запуску программы, пишет ТАСС.

По его словам, всего по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны планируется отправить из украинских портов минимум 60 судов с продовольствием в государства, которым угрожают засуха и голод. «Это Эфиопия, Судан, это Южный Судан, Йемен, Сомали, Конго, Кения, Нигерия», — перечислил нуждающиеся страны Зеленский.

Глава государства заявил, что будет приветствовать присоединение других участников к данной программе, а также любой другой формат участия в ней. Зеленский отметил, что на данный момент к инициативе Киева уже присоединились более 20 стран. «Сейчас мы уже подсчитываем деньги: на сегодня, на первой установочной встрече мы уже собрали более 150 миллионов долларов», — сказал украинский лидер.

17 ноября он подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. МИД России 17 ноября объявил о продлении зерновой сделки еще на 120 дней, до марта 2023 года. На это также согласилась Украина, Турция и ООН.