Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о работе и зарплате 12-летнего сына

Поп-исполнитель Сергей Жуков признался, что 12-летний сын отдает ему 60 процентов зарплаты

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что 12-летний сын Энджел отдает ему до 60 процентов своей зарплаты. О работах и заработке своих детей поп-исполнитель рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».

По мнению Жукова и его супруги Регины Бурд, глупо давать деньги детям просто так: несовершеннолетние члены семьи помогают в кондитерском цеху семьи и выходят на сцену. «И если младший Мирошка идет с Региной в кондитерский цех, то садится вместе с девчонками-декораторами и украшает пряники, например. Сколько сделал, столько и получил дома денег», — объяснил он.

В театре дети Жукова работают уже около четырех лет, а Энджел еще и озвучивает сказки и детские познавательные радиопередачи. «Деньги переводят мне на карточку. И тут смотрю, переводят вдруг очень большую сумму! Сто тысяч! Я спрашиваю: "Это что?" А мне: "Ну, он же 26 программ записал"», — вспомнил Жуков, отметив, что 60 тысяч из этой суммы мальчик отдал родителям.

Деньги за съемки в клипах отца и за работу в театре и на озвучании Энджел откладывает. «Говорит: "Папа, я хочу на накопленные деньги вывезти всю семью на отдых, и бабушек, и дедушек. Хватит мне?" Я отвечаю: "Да, на полбилета в эконом-классе тебе хватит". Но это же благородно с его стороны!» — заключил Жуков.

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