Плюс-сайз-модель Эшли Грэм рассказала о трудностях воспитания троих сыновей

Многодетная модель Эшли Грэм сравнила воспитание троих сыновей с цирком

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм сравнила с цирком воспитание троих сыновей от десяти месяцев до двух лет. В беседе с E! Online многодетная манекенщица рассказала о трудностях и вызовах родительства.

По словам модели, спустя десять месяцев после вторых родов она наконец чувствует себя хорошо. «Работают мои колени, ноги, форма вроде бы возвращается», — призналась она.

Однако, отметила Грэм, ей уже не удастся стать прежней. «Я новый человек. Этого не понять, пока не испытаешь. Об этом я веду диалог с собой», — откровенничает модель.

О том, как меняется жизнь с родительством, продолжила она, говорят мало. «Это цирк, который мне не надоедает. Я захожу домой, а там кто-то в цилиндре, кто-то громыхает барабанами, кто-то падает с кровати — обожаю это. Обожаю, когда все дома», — заключила звезда.

7 января манекенщица родила двойню — близнецов Малакая и Романа — и стала многодетной матерью. Первенец модели Исаак появился на свет 18 января 2020 года. Модель воспитывает детей вместе с супругом, режиссером и оператором Джастином Эрвином.

Ранее Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. Манекенщица продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.