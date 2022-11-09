Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:06, 9 ноября 2022Забота о себе

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм рассказала о трудностях воспитания троих сыновей

Многодетная модель Эшли Грэм сравнила воспитание троих сыновей с цирком

Фото: Globallookpress.com

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм сравнила с цирком воспитание троих сыновей от десяти месяцев до двух лет. В беседе с E! Online многодетная манекенщица рассказала о трудностях и вызовах родительства.

По словам модели, спустя десять месяцев после вторых родов она наконец чувствует себя хорошо. «Работают мои колени, ноги, форма вроде бы возвращается», — призналась она.

Однако, отметила Грэм, ей уже не удастся стать прежней. «Я новый человек. Этого не понять, пока не испытаешь. Об этом я веду диалог с собой», — откровенничает модель.

Материалы по теме:
«Все болезни — из-за матки» Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
«Все болезни — из-за матки»Как врачи перестали считать женщину «грязной» и научились понимать ее тело
10 июля 2022
«А что же гормоны?» Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
«А что же гормоны?»Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
14 июля 2019

О том, как меняется жизнь с родительством, продолжила она, говорят мало. «Это цирк, который мне не надоедает. Я захожу домой, а там кто-то в цилиндре, кто-то громыхает барабанами, кто-то падает с кровати — обожаю это. Обожаю, когда все дома», — заключила звезда.

7 января манекенщица родила двойню — близнецов Малакая и Романа — и стала многодетной матерью. Первенец модели Исаак появился на свет 18 января 2020 года. Модель воспитывает детей вместе с супругом, режиссером и оператором Джастином Эрвином.

Ранее Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. Манекенщица продемонстрировала живот, покрытый растяжками в области пупка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Блогерша показала на видео свой «неуместный» для поминальной службы наряд
Швейцария продлила специальный статус для украинских беженцев до марта 2024 года
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных
Минздрав Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова в ДТП
Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины
Россиянку осудили почти на два года колонии за убийство новорожденного ребенка
Кейт Миддлтон появилась на публике в платье Mango за 2500 рублей
В США оценили новую подлодку проекта «Борей-А»
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.