Эшли Грэм показала растяжки на животе после рождения троих детей

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала растяжки вокруг пупка после рождения троих детей

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала несовершенства кожи, которые остались на ее теле после рождения троих детей. Соответствующая фотография появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 35-летняя манекенщица крупным планом демонстрирует живот, покрытый растяжками в области пупка. «Привет, новый животик. Ты сильно отличаешься от того, к чему я привыкла. Но я ценю тебя», — написала она в публикации.

В августе Эшли Грэм снялась в откровенном образе спустя семь месяцев после родов и восхитила фанатов своей смелостью. Знаменитость разместила видео, в котором была запечатлена обнаженной на кровати, отказавшись от макияжа. На последнем фото из серии она также показала складки на животе и растяжки на коже.

7 января манекенщица родила двойню — близнецов Малакая и Романа — и стала многодетной матерью. Первенец модели Исаак появился на свет 18 января 2020 года. Модель воспитывает детей вместе с супругом, режиссером и оператором Джастином Эрвином.