Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала тело после родов

Модель Эшли Грэм снялась обнаженной после родов и восхитила фанатов смелостью

Американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенном образе спустя семь месяцев после родов и восхитила фанатов своей смелостью. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя знаменитость разместила видео, на котором она запечатлена обнаженной с собранными в хвост волосами. Манекенщица позировала на кровати, отказавшись от макияжа и дополнив образ небольшими серьгами. На последнем фото из серии она также показала складки на животе и растяжки на коже.

Публикация набрала 371 тысячу лайков и порадовала поклонников, которые принялись делать комплименты Грэм в комментариях. «Спасибо тебе за позитив! Все тела прекрасны», «Красивая реальность», «Ты вся сияешь!», «Очень горячая супермамочка», «Спасибо за честность», «Самая сексуальная», «Просто красотка», — высказывались они.

В мае Грэм была замечена на подиуме через четыре месяца после родов. Модель приняла участие в модном показе, который состоялся в финале гала-вечера amfAR, прошедшего в рамках 75-го Каннского кинофестиваля. Знаменитость предстала перед публикой в длинном черном обтягивающем платье с асимметричным декольте и высоким разрезом до бедра.

Известно, что 7 января манекенщица родила двойню и стала многодетной матерью — первенец модели появился на свет 18 января 2020 года.