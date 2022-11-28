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17:57, 28 ноября 2022Культура

Информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта опровергли

Источник RT опроверг информацию о проверке советом «Золотой маски» своего эксперта
Ая Макарова

Ая Макарова. Фото: Александр Иванов / ClassicalMusicNews

Источник RT опроверг информацию о том, что Совет театральной премии «Золотая маска» проверяет одного из своих членов жюри из-за поддержки Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Как утверждал Shot, проверку начали в отношении Аи Макаровой. Поводом для подобного решения стали посты девушки в поддержку Украины, а также тот факт, что она покрасила волосы в сине-желтый цвет.

Источник RT, близкий к ситуации, пояснил, что никакие разбирательства по поводу Макаровой пока не идут.

В своем Telegram-канале Макарова заявила, что не планирует самостоятельно покидать состав жюри «Золотой маски», поскольку она не согласна с давлением, которое оказывается на институцию. «Это не значит, что завтра (или сегодня) меня не уберут снаружи или мне не придется, например, бежать, как пришлось многим моим коллегам и друзьям», — написала она.

Ая Макарова — оперный критик и специалист по режиссерскому оперному театру. В 2017 году она выпустила книгу «Театр возвышенного. Оперный режиссер Мартин Кушей». Ее работы публиковались в Openwelt, журналах Operamusicologica, «Музыкальная жизнь» и «Музыкальная академия», газетах «Ведомости» и «Музыкальное обозрение».

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Дениза Мацаева
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