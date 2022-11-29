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08:06, 29 ноября 2022Россия

Семь человек пострадали про пожаре в российском городе

При пожаре в Екатеринбурге пострадали семь человек, двое из них скончались
СюжетПожар в Екатеринбурге

При пожаре в Екатеринбурге пострадали пять человек, двое из них скончались, а еще двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным регионального ведомства, пожар произошел в Екатеринбурге в жилом доме на улице Чайковского.

«Две женщины погибли в результате отравления продуктами горения, двое мужчин с ожогами госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое, одна женщина госпитализирована, состояние удовлетворительное», — рассказали в региональном минздраве. Остальные, по данным ведомства, обратились за медпомощью амбулаторно.

Известно, что пожар возник в жилой девятиэтажке в ночь с 28 на 29 ноября.

Ранее сообщалось о возгорании в ТЦ «Елоховский пассаж». Часть посетителей торгового центра оказались заблокированы в здании.

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Марк Леонов
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