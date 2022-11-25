В торговом центре «Елоховский пассаж» в Москве начался пожар

В Москве загорелся торговый центр «Елоховский пассаж». Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Возгорание произошло на первом этаже в ТЦ, людей эвакуируют. В главном управлении МЧС подтвердили информацию о пожаре, пишет ТАСС.

По данным агентства, несколько человек заблокированы в помещении горящего здания. Пожару присвоенный высший ранг сложности.

20 ноября пожар начался на цветочном складе на Комсомольской площади. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. Спасатели тушили его около девяти часов. Возможной причиной ЧП назвали нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.