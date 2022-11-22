Названа возможная причина пожара с семью погибшими на цветочном складе в Москве

Нарушения при сварочных работах могли стать причиной пожара на цветочном складе в Москве

Причиной пожара на цветочном складе в центре Москвы могли стать нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника агентства, сварщик погиб. При этом источник подчеркнул, что версия о неисправности проводки и замыкании также сохраняется.

В свою очередь, Следственный комитет России называл в качестве возможной причины пожара ненадлежащее хранение товаров на складе. По факту происшествия было возбуждено дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

О пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади Москвы стало известно днем 20 ноября. На тушение возгорания площадью 2,5 тысячи квадратных метров спасателям понадобилось девять часов. По информации федеральных агентств, в результате происшествия погибли семь человек. При этом Telegram-канала 112 сообщал о восьми погибших.

Как рассказала одна из выживших в пожаре россиянок, в помещении, где находилась она и еще несколько человек, был тупик и не было пожарных выходов и окон. Заблокированным людям помог спастись сотрудник одного из магазинов. Он позвал посетителей в стеклянный холодильник, чтобы защитить от дыма.