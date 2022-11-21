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16:30, 21 ноября 2022Россия

Заблокированная в горящем складе в центре Москвы женщина рассказала о спасении

Женщина, которая спаслась из пожара на складе в центре Москвы, рассказала о случившемся
СюжетПожар в Москве:

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Одна из женщин, которой удалось спастись из пожара на складе, который располагается у Комсомольской площади в Москве, рассказала о случившемся. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По ее словам, в том помещении, где находилась она и еще несколько человек, был тупик и не было пожарных выходов и окон. Выбраться из заблокированного помещения им помог сотрудник одного из магазинов, который позвал посетителей в стеклянный холодильник и закрыл двери, чтобы дым не проникал внутрь.

«Я вспомнила, что у меня с собой есть бутылка с водой 0,5. И я намочила нам всем шарфы, отдала его женщинам с ребенком, чтобы они в него дышали. С себя сняла кофту — через нее дышала», — вспоминает россиянка.

Мужчина, который позвал всех в стеклянный холодильник, все время бил чем-то железным о стену, так как знал, что там замуровано окно. Он также позвонил коллегам и сообщил точное местонахождение. Пожарные пробили дыру в стене, где было замуровано окно, и достали людей из горящего здания.

Пожар на цветочном складе в центре Москвы начался днем в воскресенье, 20 ноября. Погибли, по последним данным Telegram-канала 112, восемь человек. При этом источники федеральных агентств сообщают о семи жертвах пожара. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров — его удалось потушить только спустя девять часов. Из здания эвакуировали семерых человек, еще несколько смогли выбраться самостоятельно.

В Следственном комитете назвали предварительной причиной пожара ненадлежащее хранение товаров и нарушение пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Еще в качестве одной из причин рассматривается неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

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Анастасия Шейкина
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