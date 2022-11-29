Daily Mail: в Турции собака застрелила хозяина после охоты, прыгнув на ружье

32-летнего Озгура Геврекоглу застрелила собака, когда он отправился на охоту в турецкой провинции Самсун. Об этом сообщает Daily Mail.

По версии следствия, после охоты хозяин собаки загружал заряженное ружье в багажник автомобиля, когда она запрыгнула в машину и лапой нажала на спусковой крючок. Оружие выстрелило в упор, в результате чего Геврекоглу погиб мгновенно на месте происшествия.

Охотника доставили в государственную больницу, а затем, констатировав смерть, отправили его тело в столицу провинции для проведения вскрытия. Незадолго до произошедшего Геврекоглу опубликовал фотографии с охоты с несколькими собаками. Пока неизвестно, какая именно гончая стала причиной его смерти. Отмечается, что мужчина стал отцом за десять дней до гибели.

Полиция и прокуратура расследуют смерть Геврекоглу. Произошедшее считают несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что в США трехлетний мальчик застрелил мать из найденного дома пистолета. Женщину срочно доставили в больницу, где она скончалась через два часа.