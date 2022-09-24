Трехлетний мальчик нашел дома пистолет и застрелил мать

True Crime Daily: трехлетний ребенок из Южной Каролины нашел пистолет и застрелил мать

В США трехлетний мальчик из штата Южная Каролина застрелил мать из найденного дома пистолета. Об этом сообщает True Crime Daily.

По данным офиса шерифа округа Спартанберг, полицейские прибыли на вызов утром 21 сентября. В сообщении говорилось, что в жилом доме прозвучали выстрелы. На месте правоохранители обнаружили пострадавшую с огнестрельным ранением, ее мать и трехлетнего сына.

Жертву стрельбы опознали как 33-летнюю Кору Лин Буш. Женщину срочно доставили в больницу, где она скончалась через два часа. Позже шериф округа заявил, что американка погибла потому, что «малолетний ребенок получил доступ к огнестрельному оружию и случайно выстрелил в мать».

Показания бабушки мальчика, а также найденные улики, подтвердили выводы следствия.

В декабре 2021 года сообщалось, что в американском штате Джорджия годовалый ребенок выстрелил в своего отца. 25-летнего мужчину доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

