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21:57, 29 ноября 2022Россия

Электричка и грузовик столкнулись в Подмосковье

В Московской области на переезде столкнулись электричка и грузовик, пострадавших нет

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Московской области на железнодорожном переезде произошло столкновение электрички и грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Уточняется, что ни пассажиры, ни локомотивная бригада не пострадали. «В 19:40 на однопутном перегоне Большая Волга — Соревнование на железнодорожном переезде при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля-манипулятора проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути перед близко идущим пригородным поездом №6917 Дубна — Москва-Бутырская», — рассказали в МЖД. Машинист электропоезда экстренно затормозил, но расстояние оказалось слишком маленьким, вследствие чего два вагона электрички сошли с рельсов.

Движение поездов на перегоне приостановлено, также была организована перевозка пассажиров между Вербилками и Дубной. На место происшествия были отправлены два восстановительных поезда. Причины столкновения выясняются. Кроме того, был сформирован оперативный штаб для координации действий по устранению последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области грузовой поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде. В результате аварии погиб водитель грузовика.

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Варвара Кузьмина
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