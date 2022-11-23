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10:46, 23 ноября 2022Россия

Грузовой поезд протаранил КамАЗ на переезде в российском регионе

Поезд протаранил КамАЗ на переезде в Новосибирской области, водитель грузовика погиб

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области грузовой поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде. Об этом в среду, 23 ноября, со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября на переезде между станциями Краснозерское и Хабары в российском регионе. Водитель автомобиля КамАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

От удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. В результате ДТП водитель грузовика погиб.

В декабре 2021 года в Алтайском крае грузовой поезд снес пассажирский автобус. Три человека были госпитализированы.

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Евгения Куликова
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