Грузовой поезд протаранил КамАЗ на переезде в российском регионе

Поезд протаранил КамАЗ на переезде в Новосибирской области, водитель грузовика погиб

В Новосибирской области грузовой поезд протаранил КамАЗ на железнодорожном переезде. Об этом в среду, 23 ноября, со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской железной дороги пишет РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября на переезде между станциями Краснозерское и Хабары в российском регионе. Водитель автомобиля КамАЗ с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Машинист поезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

От удара прицеп автомобиля отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд. В результате ДТП водитель грузовика погиб.

В декабре 2021 года в Алтайском крае грузовой поезд снес пассажирский автобус. Три человека были госпитализированы.