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08:38, 29 ноября 2022Забота о себе

Сексолог назвала важное действие после секса

Сексолог Шантель Оттен рассказала, почему до и после секса обязательно нужно мочиться

Фото: Shutterstock

До и после секса обязательно нужно мочиться, и делать это следует вовремя, рассказала сексолог Шантель Оттен. Она назвала это действие важным в комментарии для Metro.

По словам Оттен, многие могли бы избежать неприятностей со здоровьем, если бы мочились после секса. Дело в том, что, отправляясь в туалет сразу после интимной близости, человек снижает риск развития инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Причем для женщин этот ритуал намного важнее, чем для мужчин, пояснила она.

Для женщин важно непосредственно до секса и сразу после него сходить в туалет — и это должно стать приоритетом в интимных отношениях, а все разговоры в постели можно оставить на потом, настаивает сексолог. Во время похода в туалет из уретры выходят нежелательные бактерии, пояснила она. «А у мужчин все по-другому, — добавила Шантель. — Они могут подождать до 15 минут после секса, чтобы пописать. Почему? У мужчин уретра длиннее, чем у женщин, а это означает, что бактериям требуется больше времени, чтобы достичь мочевого пузыря».

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людей после секса сталкиваются с возникновением инфекции мочевыводящих путей

Поход в туалет поможет избежать таких неприятных симптомов, как чувствительность вокруг уретры, боль в мочевом пузыре, высокая температура, общее недомогание, частые позывы в туалет, неприятный запах или кровь в моче, боль в спине и неспособность сходить в туалет, пояснила сексолог.

Ранее сексолог Каролина Путинцева назвала причину краха даже крепкого брака. Она пояснила, что люди могут расстаться из-за разной половой конституции.

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Алиса Дмитриева
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