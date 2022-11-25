Сексолог назвала одну из причин разрушения брака между любящими супругами

Сексолог Путинцева: отношения в паре могут разрушиться из-за разного интереса к сексу

Отношения даже между любящими супругами могут разрушиться из-за разного интереса к сексу, предупредила психолог-сексолог Каролина Путинцева. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Одной из причин разрушения брака сексолог назвала несовместимые половые конституции супругов. «Вы можете влюбиться друг в друга с первого взгляда, встречаться до свадьбы без интима, и все будет прекрасно, пока вы не начнете сексуальную жизнь с этим партнером, и тут могут возникнуть сюрпризы», — написала она в блоге.

Путинцева пояснила, что в паре одному может быть достаточного заниматься сексом раз в неделю, а другому это необходимо делать каждый день. Это связано с тем, что у людей разная половая конституция.

В браке количество секса может снижаться со временем. Женщина уже все практики освоила‚ чтобы удивлять мужа‚ все костюмы для ролевых игр скупила‚ хочет секса с ним все так же часто‚ а он все равно не хочет ее больше‚ чем раз в месяц. И сразу возникают мысли про любовниц... Каролина Путинцева психолог-сексолог

У человека может быть слабая, средняя или сильная половая конституция, утверждает Путинцева. У мужчин она зависит от возраста появления вторичных половых признаков, возраста первого проявления либидо (обычно это время первой мастурбации), возраста первой эякуляции (вне зависимости от ее причины), количества эякуляций в сутки и других показателей.

У женщин на половую конституцию влияют время появления вторичных половых признаков и начала первой менструации, наступление беременности, тип оволосения, время проявления либидо, оргазмы, а также трохантерный индекс, добавила Путинцева.

По словам сексолога, по половой конституции легко определить потребность мужчины и женщины в сексе. Обладая этими знаниями, проще решить разногласия и добиться гармонии в интимной жизни.

Ранее Каролина Путинцева рассказала, почему мужчины симулируют оргазмы. Они могут делать это из-за усталости, стресса и нежелании заниматься сексом.