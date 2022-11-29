Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины

ВС России уничтожили украинский спецотряд при попытке ВСУ атаковать в Запорожской области

Российские военнослужащие уничтожили украинский спецотряд, который пытался атаковать позиции Вооруженных сил России в Запорожской области. Об этом сообщает «Русская весна» в своем «Telegram»-канале.

Уточняется, что движение украинского специального отряда было обнаружено российскими разведчиками с помощью тепловизора. По информации разведки, в задачи отряда входило атаковать позиции ВС России на Запорожском фронте.

После обнаружения вражеского движения на своих позициях российские военнослужащие нанесли мощный артиллерийский удар по украинскому спецотряду и ликвидировали опасность.

Ранее издание «Русская весна» показало кадры первого зафиксированного применения турецкой реактивной системы залпового огня TRLG-230 в зоне специальной военной операции на Украине.

