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15:13, 29 ноября 2022Россия

Российские военнослужащие ударили мощной артиллерией по спецотряду Украины

ВС России уничтожили украинский спецотряд при попытке ВСУ атаковать в Запорожской области

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

Российские военнослужащие уничтожили украинский спецотряд, который пытался атаковать позиции Вооруженных сил России в Запорожской области. Об этом сообщает «Русская весна» в своем «Telegram»-канале.

Уточняется, что движение украинского специального отряда было обнаружено российскими разведчиками с помощью тепловизора. По информации разведки, в задачи отряда входило атаковать позиции ВС России на Запорожском фронте.

После обнаружения вражеского движения на своих позициях российские военнослужащие нанесли мощный артиллерийский удар по украинскому спецотряду и ликвидировали опасность.

Ранее издание «Русская весна» показало кадры первого зафиксированного применения турецкой реактивной системы залпового огня TRLG-230 в зоне специальной военной операции на Украине.

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Алина Хасанбекова
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