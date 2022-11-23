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13:51, 23 ноября 2022Бывший СССР

В сети появилось видео применения на Украине турецких ракет залпового огня

«Русская весна» опубликовала кадры первого применения турецких РСЗО TRLG-230 на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Defensehere / YouTube

В сети появились кадры первого зафиксированного применения турецкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) TRLG-230 в зоне специальной военной операции на Украине. Видео опубликовало издание «Русская весна» в своем Telegram-канале со ссылкой на украинские интернет-ресурсы.

Как сообщило издание, о том, что Турция передала свои РСЗО украинским вооруженным силам вместе с комплексом управляемых боеприпасов, накануне писал портал The Oryx.

Уточняется, что переданные Украине турецкие РСЗО имеют дальность стрельбы до 70 километров. Кроме того, указанные боевые ракеты могут достигать максимальной точности поражения при применении лазерной подсветки целей беспилотниками «Байрактар».

Ранее в сети опубликовали кадры применения реактивной дальнобойной системы залпового огня «Смерч», которую Вооруженные силы России используют в бою для нанесения высокоточных ударов.

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Алина Хасанбекова
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