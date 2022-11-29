В Петербурге водитель «Газели» переехал пенсионерку на тротуаре и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель «Газели» сбил пенсионерку на тротуаре

В Санкт-Петербурге водитель «Газели» сбил 75-летнюю пенсионерку, которая шла по тротуару, и попал на видео. Запись с камер наблюдения опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как грузовая машина движется задним ходом и наезжает на женщину со спины. Пенсионерка падает на землю, а «Газель» проезжает по ней колесами, после чего ненадолго притормаживает и отъезжает вперед. Спустя несколько секунд очевидец произошедшего — предположительно, сам водитель — бежит на помощь россиянке и помогает ей подняться.

По информации канала, женщину госпитализировали, у нее диагностировали перелом ноги, сотрясение и травмы головы. Пенсионерка находится в реанимации, полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Похожий случай ранее произошел в Башкирии — водитель «Газели» насмерть переехал местную пенсионерку. Автомобилист не заметил женщину и решил, что наехал на поддон.