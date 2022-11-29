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09:49, 29 ноября 2022Силовые структуры

Приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласят 28 декабря

Суд огласит приговор устроившему стрельбу в Пермском университете Бекмансурову 28 декабря

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Суд планирует огласить приговор устроившему стрельбу в Пермском университете бывшему студенту Тимуру Бекмансурову 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Бекмансурову грозит пожизненный срок за массовое убийство.

Ранее стало известно, что представляющий государственное обвинение прокурор просит признать подсудимого виновным в массовом убийстве, покушении на жизнь, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов и назначить ему максимальное наказание. Процесс проходит в Пермском краевом суде.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли 6 человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Екатерина Власова
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