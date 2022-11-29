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14:53, 29 ноября 2022Моя страна

Города Брянской области украсят к Новому году

В Брянской области заявили, что регион украсят купленными в предыдущие годы инсталляциями

Фото: Брянская городская администрация

Брянская область не будет отказываться от праздничного оформления городов к новогодним праздникам. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что мы не должны лишать людей новогодней атмосферы. Дети и взрослые всегда ждут Новый год, праздник, который символизирует веру в чудо», — написал он, отметив, что для праздничного оформления городов не придется закупать украшения — улицы украсят инсталляциями, которые были куплены в предыдущие годы.

В детсадах и школах региона пройдут утренники, при этом глава области призвал жителей области отказаться от новогодних корпоративов и провести праздник с семьей. Также в области будут запрещены запуски салютов.

«Не та обстановка, чтобы пугать людей, взрывая петарды и запуская салюты, особенно когда это делается ночью. Вместе с прокурором Брянской области, начальником ГУ МЧС региона, руководителями УМВД и управления Росгвардии выработаем совместное решение о запрете на использование пиротехники и вынесем его на обсуждение оперативного штаба», — добавил Богомаз.

Ранее сообщалось, что в Брянске начался первый этап масштабной реконструкции международного аэропорта. На модернизацию объекта выделено 3,6 миллиарда рублей из бюджета. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов.

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Валентина Процкова
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