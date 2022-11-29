В НАТО заявили о колоссальном уроне от российских ракетных ударов по Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил о колоссальном уроне Украине от российских ракетных ударов

В результате российских ракетных ударов Украине был нанесен колоссальный урон. Об этом во вторник, 29 ноября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По словам генсека, в связи с этим Североатлантический альянс планирует направить Киеву дополнительную помощь. В частности, в настоящее время изучается возможность передать Украине новые системы ПВО, а также боеприпасы.

Ранее 29 ноября агентство Bloomberg сообщило, что страны НАТО снова вернулись к обсуждению идеи о передаче Киеву польских и американских истребителей МиГ-29 и F-16. Предполагалось, что Вооруженные силы Украины также могут получить от альянса зенитно-ракетные комплексы Patriot и систему раннего оповещения ПВО Iron Dome.

До этого Bloomberg также сообщал, что министры иностранных дел стран НАТО на саммите в Бухаресте снова заявят, что двери альянса остаются открытыми для Украины, но сейчас не время для ее вступления.