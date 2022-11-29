Украина разорвала с Белоруссией соглашение об исследовании космоса

Украина разорвала соглашение с Белоруссией в сфере исследования космического пространства

Кабинет министров Украины в одностороннем порядке разорвал соглашение с правительством Белоруссии о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующее решение принято на заседании во вторник, 29 ноября. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Уточняется, что данное соглашение было заключено в Киеве 12 июня 2009 года.

С весны этого года кабмин Украины разорвал уже несколько соглашений с белорусским правительством. Например, о производственной и научно-технической кооперации предприятий и организаций оборонной промышленности, о сотрудничестве в сфере молодежной политики, а также в сфере геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли. А 9 июня Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском.

Ранее глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что министерство прекратило партнерство с Белоруссией. Речь идет о расторжении договора о сотрудничестве с МВД Белоруссии, который был подписан в 1993 году.