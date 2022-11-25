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14:07, 25 ноября 2022Бывший СССР

Литва прекратила партнерство с Белоруссией

Министр внутренних дел Билотайте: Литва прекращает партнерство с МВД Белоруссии

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что министерство прекратило партнерство с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте литовского ведомства.

«Литва не видит возможностей для сотрудничества с враждебными режимами. Белоруссия продолжает осуществлять гибридную атаку против Литвы с использованием нелегальных мигрантов, которых подталкивает к литовской границе», — говорится в заявлении министерства.

Речь идет о расторжении договора о сотрудничестве с МВД Белоруссии, который был подписан в 1993 году. В Литве отметили, что после выборов президента Белоруссии в 2020 году практическая реализация соглашения отсутствовала. Уточняется, что Белоруссия не может и не будет партнером литовской стороны ни в сфере МВД, ни в других сферах.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить санкции в отношении Минска из-за ситуации на Украине. По его словам, Белоруссия является полноценным союзником России. Литовский лидер подчеркнул, что санкционные механизмы должны работать, чтобы исключить возможность обхода ограничений.

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Кристина Есикова
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